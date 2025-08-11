15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (46) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (46) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel