Gaziantep'te 15 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

15 yıl cezası bulunan firariyi bekçiler yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Göllüce Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahıs durdurdu. Durdurulan M.A. isimli şüphelinin yapılan incelemesinde 15 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatılmıştır.