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15 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

15 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kasten yaralama suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan K.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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