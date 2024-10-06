15 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan K.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.