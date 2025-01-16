Üye Girişi
Haberler
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı

15 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

15 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un Terme ilçesinde 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş'yi (33) belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Canlı yayında utandıran kaza: Sunucunun elbise askısı açıldı ve göğsü gözüktü
img

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia!
img

Milyarlarca liralık saadet zinciri dolandırıcılığı deşifre oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.