15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubaya, ağırlaştırılmış müebbet talebi (2) / Düzeltme ile yeniden

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine'5 yaşındaki Yusuf'u öldüren jandarma uzman çavuşa, ağırlaştırılmış müebbet talebi' haberimizdeki 'uzman çavuş' ibaresini kaynağından yapılan düzeltme ile 'astsubay' olarak değiştiriyoruz.

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

'5 yaşındaki Yusuf'u öldüren jandarma uzman çavuşa, ağırlaştırılmış müebbet talebi' haberimizdeki 'uzman çavuş' ibaresini kaynağından yapılan düzeltme ile 'astsubay' olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde kullanılmasını rica ederiz.

(YENİDEN)

İddianamede, dosya kapsamında beyanları alınan bilgi sahiplerinin ifadelerinde, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in daha öncesinde de olayın gerçekleştiği civarda dolaştığı ve kendisini farklı isimlerle tanıtarak jandarma istihbaratçı olduğunu, istihbarat topladığını, bazı bilgi sahiplerinin kimlik kontrolü yapılacağından kimliklerini kontrol ettiğinin belirlendiği belirtildi. İddianamede, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in, Yusuf Dellal'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.