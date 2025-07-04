15 Yaşındaki Sürücünün Yolcu Seçimi Kazaya Neden Oldu

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Büyükçekmece'de 15 yaşındaki B.S. adlı sürücünün kullandığı cip, virajı alamayarak yürüyen İbrahim E.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan İbrahim E., hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de 15 yaşındaki sürücünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Karaağaç Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi'nde B.S'nin (15) kullandığı cip, virajı alamayarak, yol kenarında yürüyen İbrahim E'ye (44) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İbrahim E, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.S. gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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