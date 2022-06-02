15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Haberler

15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı EDİRNE'de, 15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosikletin kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı kazada toplam 3 kişi yaralandı. EDİRNE'de, 15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosikletin kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı kazada toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 22 ABT 956 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Selin G.'ye çarptı. Selin G. ile sürücü F.B. ile arkasında oturan M.A. (17), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel Güncel Haberler

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