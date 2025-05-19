15 Yaşındaki Suriyeli Ahmed Mohamad'ı Vuran Z.M. Hakkında Dava Açıldı

Bahçelievler'de 15 yaşındaki Ahmet Mohamad'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 18 yaşından küçük Z.M. hakkında, 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli Ahmed Mohamad'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Z.M. (17) hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Sıla Y'nin 8 Şubat'ta yaşanan olaya ilişkin polis merkezine giderek Mohamad'ın "Suriyeli Zeko" isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü, öldürüldüğü yerin nerede olduğunu bildiğini ve gösterebileceğini söylediği belirtildi.

İhbar üzerine kolluk kuvvetlerinin verilen adrese gittiği belirtilen iddianamede, Mohamad'ın evin içerisinde yatar vaziyette bulunduğu, ilk incelemede baş bölgesinde fişek izi görüldüğü, adresteki aramada 9 milimetre çapında boş kovan ile 1 mermi çekirdeği ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede beyanına yer verilen Sıla Y, Z.M'nin eski sevgilisi olduğunu, olaydan bir hafta önce ayrıldıklarını belirtti. Z.M'yi aramasına rağmen ulaşamadığını kaydeden Sıla Y, bunun üzerine Z.M'nin arkadaşı S.A'ya ulaştığını aktardı.

Sıla Y. bu kişinin kendisine "Z.M ve Ahmed Mohamad'la evde bulunduklarını, elinde silahla gezen Z.M'nin Mohamad'ı kafasından vurduğunu ve maktulü evde bırakıp kaçtıklarını" söylediğini kaydetti.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen S.A, olayın gerçekleştiği adreste Mohamad, Z.M ve kendisinin oturduğunu, Z.M'nin silahıyla oynadığını, odasında kıyafetlerini değiştirdiği esnada da silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Salona gittiğinde Mohamad'ın yanağından vurulduğunu ve kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirten S.A, "Kız kardeşlerim korktuğu için onları hemen olay yerinden uzaklaştırmak istedim. Z.M. polise ve ambulansa haber vereceğini söyledi. Kardeşlerimi halamın evine götürdükten sonra Z.M'yi aradım. 'Ailesinin kendisini Suriye'ye kaçıracağını, olayın başına kalacağından korktuğu için kimseye haber vermediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum"

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Z.M, olay günü arkadaşı olan Ahmet Mohamad ile S.A'nın evine gittiklerini, evde S.A'nın annesi, babası ve kız kardeşlerinin olduğunu anlattı.

Birlikte S.A'nın odasına girdiklerini, Mohamad'ın bir süre sonra silah çıkardığını iddia eden Z.M. şunları kaydetti:

"Zarar gelme endişesiyle tabancayı saklamasını söyledim. Mohamad silahı yatağın altına koydu. Bir süre daha uyuşturucu madde kullandık. Ardından dışarı çıkmaya karar verdik. Çıkarken yatağın altındaki silahı aldım. Kapıda ayakkabısını bağlayan Mohamad'a şaka yapmak için ona silahı doğrulttum. Bu esnada silah ateş aldı. Mohamad kanlar içinde kaldı. Korkup silahla birlikte kaçtım. Hatay'a akrabalarımın yanına gitmek için otobüse bindim. Yolda yakalandım. Mohamad ile aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Silahın içinde mermi olduğunu bilmiyordum."

Z.M'nin, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Öte yandan iddianamede, olaya ilişkin S.A. hakkında ise yaşı 18'den büyük olduğu için ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.