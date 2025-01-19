Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve başka bir araca çarpan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Yenimahalle Hasan Polatkan Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 03 HB 585 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü F.G. araçla kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Kovalamaca sırasında Cemal Gürsel Caddesi'nde minibüsün çarptığı Ahmet A. idaresindeki 06 ETL 493 plakalı hafif ticari araç devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi yakınlarında kaçan aracı durduran ekipler, sürücü F.G. ve araçtaki M.O'yu (12) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken minibüs ise otoparka çekildi.