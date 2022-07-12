15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi: 111,5 yıl

ANKARA'da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl; annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı. Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.