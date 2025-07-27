15 Yaşındaki Çocuk Fırat Nehri'nde Kayboldu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Mustafa Y. kayboldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, geniş güvenlik önlemleri alındı. Çocuğun bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki çocuk kayboldu.

Samandöken Mahallesi yakınlarında, 15 yaşındaki Mustafa Y. serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Nehirde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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