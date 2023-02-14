15 YAŞINDA SIBA EBURAS ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
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KKTC'de konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının Arama Kurtarma Birliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumunun madencileri tarafından Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli gencimiz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
KKTC'de konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının Arama Kurtarma Birliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumunun madencileri tarafından Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli gencimiz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
HATAY (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel