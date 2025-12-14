15.Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı, sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkelerden derneklerin katılımıyla sona erdi. Etkinlikte kültürel ürünler sergilenirken, müzik dinletileri ve gösteriler de yapıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi.
Yeni Alanyalılar Platformu tarafından Güllerpınarı Mahallesi'ndeki eski belediye binasının yanında dün başlayan etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.
Müzik dinletisi ve gösterilerin sunulduğu pazarda ziyaretçiler, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, etkinliğin ikinci gününde alanda yer alan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.