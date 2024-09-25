15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) tarafından organize edilen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.

"Design for Export" sloganıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde Ankara CernModernde düzenlenen yarışmanın törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkan Vekili Mutlu Karavelioğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve OMKO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ata da katıldı.

Ağar konuşmasında, genç yetenekli tasarımcıları keşfetmek için düzenlenen yarışmanın son derece önemli bir araç olduğunu kaydetti. Sektör ihracatının son 20 yılda 450 milyon dolardan yaklaşık 5 milyar dolara çıktığını dile getiren Ağar, yenilikçi yaklaşımlarla rekabet gücünün artmasıyla, ihracat rakamlarının yükseldiğine dikkati çekti.

Ağar şunları kaydetti:

"Küresel piyasalar belirsizliklerin arttığı dalgalanmaların derinleştiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu ortamda ülkemiz ekonomisi ve ihracatı, güçlü üretim kapasitesi ve dinamik iş dünyasıyla bu zorlukları birer fırsata dönüştürmekte, kesintisiz bir şekilde güçlü adımlarla hedeflerine doğru ilerlemektedir. Dış ticaretteki son dönemde oluşan güçlü trend sonucunda küresel ticarette negatif gelişmelerden pozitif olarak ayrıştığımız net bir şekilde görülmektedir."

TİM Başkan Vekili Karavelioğlu da Türkiye mobilya sektörünün ihracat kaleminde çok önemli yer tuttuğunun altını çizerek, "Yarışmaya katılan arkadaşlarımın önünde çok geniş, çok engin bir ufuk olduğunu söylemek isterim. Mobilya sektörünün gücüne, kuvvetine, gönülden inanıyorum. Yeter ki yarışmayı bırakmayın. Yılmayın yaratıcılığın bu dünyada açamayacağı kapı, bulamayacağı müşteri yoktur." dedi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise yarışmanın genç tasarımcıların tanınması için çok önemli olduğunu belirtti. Mobilya sektörünün ham maddede dışa bağımlılığının en az olduğu sektörlerden olduğunu, yıllık 6 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu anlattı.

OMKO Başkanı Tahsin Ata da yarışmaya 972 başvuru yapıldığını, kazananların ayrıca Bakanlık desteğiyle yurt dışında eğitim imkanına sahip olacağını söyledi.

Törende ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de yaratıcı çözümlere teşvik amacıyla 37 ayrı ödül verildi.