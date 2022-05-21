15 tost yiyenden para almıyor, üstüne çeyrek altın veriyor - Haberler

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15 tost yiyenden para almıyor, üstüne çeyrek altın veriyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Güncel
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- 15 tost yiyenden para almıyor, üstüne çeyrek altın veriyor Bursa'da bir büfe sahibi; yaptığı kampanyayla 13 ve 15 tost yiyenden ücret almıyor üstüne altın hediye ediyor.

- 15 tost yiyenden para almıyor, üstüne çeyrek altın veriyor

BURSA - Bursa'da bir büfe sahibi; yaptığı kampanyayla 13 ve 15 tost yiyenden ücret almıyor üstüne altın hediye ediyor.

Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz, 5 ay önce kampanya düzenledi. Bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor. 13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Büfemizde 13 adet tost yiyene gram altın hediye ediyoruz. 15 adet yiyene ise çeyrek altın veriyoruz. Taahhüt ettiği tostu yiyemeyenden kaç tane tost yiyeceğini belirttiyse o kadar tost parası alıyor. Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.

Kampanyaya katılan vatandaşlar "Buraya 13 ve 15 tane tost yemeye geldik.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

Osmangazi, Bursa, Güncel, Haberler

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