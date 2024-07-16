Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz'un sembolü olan selalar yeniden okundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda sela sesi yükseldi. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Darbe Girişimi 15 Temmuz Cami Dünya Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title