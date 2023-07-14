15 TEMMUZ'UN KADIN GAZİLERİNDEN ŞEFKATLİOĞLU: KANLI GECEYİ ŞANLI GECEYE ÇEVİRDİK

15 Temmuz darbe girişiminde hem eşini hem de bir bacağını kaybeden gazi Vahide Şefkatlioğlu o günü anlattı. Şefkatlioğlu, "Biz vatanımızı onlara teslim etmedik. Onlar tankla topla tüfekle geldiler, biz imanla ve bayrak aşkıyla onları alt ettik. Bunu bütün dünya gördü. Bu devlete de, bayrağa da ezana da hiç bir şey olmayacak. Vatan sevdamız olduğu sürece ne ezanımız dinecek, ne bayrağımız inecek. Pişman mısın dediklerinde, asla pişman değilim. Olsa, tekrar çıkarım. Bu vatan için bir kere değil, bin kere ölürüm" dedi. <15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. 251 şehidin, 2 binden fazla gazinin olduğu olaylarda 47 yaşındaki Vahide Şefkatlioğlu hem eşini hem de bacağını kaybetti. 15 Temmuz'un kadın kahramanlarından olan Şefkatlioğlu'nun eşi Mehmet Şefkatlioğlu 49 yaşında şehit düşerken kendisi de gazi oldu. 'Ölmek var, dönmek yok' diyerek yola çıkan Şefkatlioğlu, 15 Temmuz'u kız kardeşinden gelen bir telefonla öğrendi. Önce evinin yakınlarına giden, ardından Atatürk Havalimanı'na gitmek için yola çıkan Şefkatlioğlu'nun hayatı otobanda tanktan açılan ateşle değişti. Bacağına denk gelen kurşunlar nedeniyle 2 buçuk ay yoğun bakımda, 1 yıl da hastanede yatan Şefkatlioğlu, o günleri anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel