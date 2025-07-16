Ali Erbaş, 15 Temmuz'un 9'uncu Yılında Hacı Bayram Veli Camii'nde Sabaha Namazı Etti

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz'un 9'uncu yılında Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı buluşmasına katıldı. Erbaş, şehitler için dua etti, birlik ve dirlik mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen 'sabah namazı' buluşması programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu. Sabah namazını kıldıran Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için ettiği duada, "Ya Rabbi, o gece tankların önünde durarak devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle, şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle ya rabbi" diye dua etti. Ali Erbaş duasının devamında, Allah'tan, devlete düşmanlık yapan dahili ve harici hainleri kahru perişan etmesini isteyerek, "Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle ya Rabbi. Aramıza haset, fesat sokmak isteyen cümle kötülere, şerlilere fırsat verme" ifadelerini kullandı.

Duasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalanlara da yer veren Erbaş, duanın ardından cemaatle selamlaştı.