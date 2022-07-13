15 Temmuz'u yaşayanlar anlattı: Bu bayrakta bizim kanımız var

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan ve yakınlarını şehit veren aileler, o gece yaşananları anlattı. Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, "Toparlandık çok şükür, acının yanında verilmiş olan mükafat büyük. Herkese ve her aileye nasip olmaz. Bu bayrakta bizim kanımız var çok şükür. Kanımızın son damlasına kadar onun için mücadele edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Gazisi Hakan Keleş, "Yaşadığınız acılar bir süre sonra geçiyor ama orada şunu görüyorsunuz, insanlar ölüyor, çocuklar annesiz babasız kalıyor. Acılar geçiyor ama ülkedeki bu siyasi atmosfer, bölünmüşlük, hesaplaşma kültürü, bizi üzen şeyler bunlar. İnşallah bizi yönetenler muhalefeti ve iktidarı ülkenin geleceği için birlikte hareket eder. Bedel ödeyen insanlar için daha güzel şeyler olur" diye konuştu.

"BİZE BÜYÜK BİR MÜKAFAT VE UNVAN BIRAKTI"

"İNSANLAR ÖLÜYOR, ÇOCUKLAR ANNESİZ BABASIZ KALIYOR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel