15 Temmuz Şehitlerinin Kişisel Eşyaları Polis Müzesi'nde Sergileniyor

15 TEMMUZ darbe girişiminde şehit olan polislerin kişisel eşyaları, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Polis Müzesi'nde sergileniyor.

EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Polis Müzesi, 9 Nisan 2021'de açıldı. Türk Polis Teşkilatının tarihi, kültürü, gelişimi ve değişimini yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulan müze, 6 bölümden oluşuyor. Müzenin A, B ve C sergi alanlarında; kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, silahlar ve tarihi araçlar sergileniyor. D bölümünde, kriminal ve bomba imha canlandırma alanları bulunuyor, polis köpeklerinin tanıtımı yapılıyor. F bölümünde geçmişten günümüze kullanılan zırhlı araçlar sergilenirken, şehitlere ait eşyaların yer aldığı E bölümünde, 15 Temmuz şehitlerinin kişisel eşyaları da bulunuyor. Darbe girişiminde şehit olan polisler, bu bölümde sergilenen kişisel eşyalarıyla anılıyor. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 2'inci sınıf Emniyet Müdürleri Zafer Koyuncu, Önder Güzel, polis memuru Yakup Sürücü, özel harekat polisleri Murat Ellik ve Murat Alkan'ın tespihleri, boyunluk ve üniformaları müzede özenle korunuyor.

Darbe girişiminde TRT önünde bacağından vurularak gazi olan Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi müzede 15 Temmuz şehitleri için de özel bir alan oluşturduklarını söyledi. Bulat, "Müzemizin en önemli yerleri arasında 15 Temmuz'la ilgili sergilediğimiz eserlerin bulunduğu bölüm de yer alıyor. Beraber görev yaptığımız, aynı okulda beraber okuduğumuz arkadaşlarımızın hatıraları burada mevcut. 3 arkadaşımıza ait tespih, bir arkadaşımızın boyunluğu, diğerinin de üniforması var. Anılarını burada yaşatıyoruz" dedi.

'TRT'YE İLK GİDEN POLİSTİM'

Darbe girişiminde yaşadıklarını da anlatan Asım Bulat, o dönem Özel Güvenlik Daire Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Eve gitmek üzereydim, çıkarken telefon geldi, darbe olduğunu, TRT'nin ele geçirildiği söylendi. Ben tek başıma TRT'ye gittim. Gittiğimde orada pek kimse yoktu. Herhalde ilk giden polis bendim. Yanlış hatırlamıyorsam bana 4 veya 5 otobüs dolusu askerin geldiğini söylediler. Önce içeriye girmeye çalıştım, ateş ettiler. Üzerime projeksiyonu yansıtarak 'Gidin buradan, uzaklaşın' diyerek sürekli talimat verdiler. Daha sonra İstihbarat Başkanlığından personeller geldi. Saat 23.00 civarlarında özel harekatın özel havacılık bölümünde büyük bir patlama oldu. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla oradaki helikoptere ateş etmişler ve orada 6 tane arkadaşımız şehit olmuş. Özel harekatta ikinci bir patlama daha oldu. Orada da birçok arkadaşımız şehit oldu" dedi.

'SÜREKLİ ATEŞ EDİYORLARDI, VURULMUŞUM'

Bu sırada TRT'deki ormanın içine girdiklerini anlatan Bulat, "Orada helikopter bizi taradı, yaklaşık 15-20 metre ilerimizden kurşun geçti. Baktık olacak gibi değil, tekrar TRT'nin ön kapısına geldim. Bu arada baya vatandaş gelmişti. Biz onlarla birlikte orada asker kılığındaki bazı cuntacıları ikna etmeye çalıştık. 'Bu yapmış olduğunuz eylem hukuka aykırı. Eğer bu eylemi devam ettirirseniz darbe yapmaktan dolayı cezalandırılırsınız' şeklinde ikazlarda bulunduk. İçeriye girmeye çalışırken vatandaşları ve bizleri korkutmak için sürekli havaya ve yere ateş ediyorlardı. Sol bacağımın arka tarafında bir sıcaklık hissettim, meğer vurulmuşum. Vatandaşlar beni aldı, hastaneye götürdü" diye konuştu.

Hastanede tedavi olduktan sonra tekrar emniyete gittiğini anlatan Bulat, "Rahmetli Zafer Koyuncu'nun eşi, sürekli eşini arıyor, ulaşamıyor. Zafer'in şehit olduğunu biliyorsunuz; ama eşine bunu anlatamıyorsunuz. Rahmetli o gün şehit oldu, biz eşine bunu söyleyemedik. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle bir olay yaşatmasın. Zafer rahmetli olduktan sonra müzemiz için eşinden bir hatıra talep ettik. O da bize rahmetlinin tespihini verdi, onu burada sergiliyoruz. Müzemizi gezmek için herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Aynı zamanda isteyenler sanal olarak da polismuzesi.com adresinden gezebiliyor" ifadelerini kullandı.