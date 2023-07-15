15 Temmuz Şehitlerine Anma Belgeseli: Cennet Vatan

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan 51 şehidin anısına 'Cennet Vatan' belgeseli hazırladı. Bakan Yerlikaya, şehit polislerden Cennet Yiğit'in hayatının anlatıldığı belgeselin ilk 2 bölümünü, Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, O gece, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu. Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. İşte, 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü 'Cennet Vatan' belgeselimiz ifadelerini kullandı.

Cennet Yiğit'in fotoğrafları ve 15 Temmuz gecesi yaşananların görüntülerinin yer aldığı belgeselde, Yiğit'in annesi Huriye, babası Yahya Kemal ve ablası Emine Yiğit, duygularını ve o gece yaşananları anlattı.

'ÇOCUĞUM İYİ Kİ GİTMİŞ VATAN KURTULDU'

Anne Huriye Yiğit, Çocuğum iyi ki gitmiş, vatan kurtuldu. 'Bize korkacak bir şey olmadığını söyledi; 'Özel Harekat'ta sorun var, şimdi toplantıya giriyorum, ben seni 2 dakikaya arayacağım' dedi. Telefonu kapattı. Özel Harekat tekrar bombalandı diye duyduk. Sabaha kadar nişanlısı da biz de aradık. Nişanlısı dedi ki, 'bu bizi habersiz bırakmazdı.' Aklımın ucuna yaralanacağı, şehit düşeceği gelmedi. Sabah olunca biraz telaşlandı, eşim, 'hadi gidelim' dedim. 'Cennet'in ismi şehit listesinde' deyince, o an insan yıkılıyor; ama bir taraftan da Allah'a asi gelmek istemedim. Nasıl olsa gideceği yer cennet diyorsun, istiyor çünkü, çok istiyordu. Cennet lisede bizden ayrıldı. Keşke daha fazla zaman geçirebilseydim, çok özlüyorum çünkü dedi.

'ŞEHİT OLACAĞINI BİLEREK GİRDİ'

Baba Yahya Kemal Yiğit ise Benim çocuğum akademiyi bitirip de özel harekata geçeceği zaman yarım saat yalvardım. En son 'babacım benim şehit olmamı istemiyor musun' dedi. Söz bitti bir kelime konuşamadım. Yani yavrumuz özel harekata girerken şehit olacağını bilerek girdi. Annesine de 'anne birileri şehit olacak ki Türkiye rahat uyuyacak' dedi. Vatanını çok seviyordu, çocukluktan beri polis olmak istiyordu diye konuştu.

Belgeselde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit polisler anısına yapılan müzeden görüntülere de yer verildi.