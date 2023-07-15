15 Temmuz Şehitlerine Anma Belgeseli: Cennet Vatan

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan 51 şehidin anısına 'Cennet Vatan' belgeseli hazırladı. Bakan Yerlikaya, şehit polislerden Cennet Yiğit'in hayatının anlatıldığı belgeselin ilk 2 bölümünü, Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "O gece, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu. Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. İşte, 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü 'Cennet Vatan' belgeselimiz" ifadelerini kullandı.