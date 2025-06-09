15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Suriye'de kurban kesildi

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Suriye'de kurban kesildi
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15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay işbirliğinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Suriye'de kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

15 Temmuz Derneği, Türk Kızılay işbirliğinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Suriye'de kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü İdlib'de Türk Kızılay işbirliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk kez "253 Şehidimiz Anısına 253 Kurban" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğe, şehit ailelerinin yanı sıra gaziler de katıldı.

Kesilen 350 kurbanın eti, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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