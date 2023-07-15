15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları Ülke Genelinde Yayılıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını, kurduğu '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları'nda yaşatıyor. OGM, darbe girişiminde şehit olanların anısına 81 ilin valiliği ile koordineli bir şekilde '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları' tesis edildi. İlk fidanın 1 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toprakla buluşturulmasının ardından, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları kısa zamanda ülke geneline yayılarak sayıları her geçen gün arttı. Tesis edilen hatıra ormanları, şehir merkezlerine yakın, vatandaşların ziyarette bulunabileceği, tören için halkın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerden seçildi. Bu ormanlarda 15 Temmuz anmalarında şehitler yad edilirken yeni fidanlar da dikiliyor. Bugüne kadar 4 bin 700 dekar alan ağaçlandırılarak, 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ormanlara, 15 Temmuz gecesi yaptıkları kahramanlıklar ile tarihe geçen Ömer Halisdemir başta olmak üzere şehit isimleri ile darbe girişiminin merkezlerinden olan Kahramankazan gibi yerleşim yerlerinin isimleri verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkesini ve demokrasiyi cansiperane koruyan ve bu uğurda canlarını feda eden kahramanlar adına kurdukları hatıra ormanlarını koruyup geliştireceklerini belirtti. Şehitlerin hatıralarını yaşatmak için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, 'Ülkesi için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum' dedi.