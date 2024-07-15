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15 Temmuz şehitleri Sakarya ve Düzce'deki mezarları başında anıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Sakarya ve Düzce'deki mezarları başında anıldı. Anma törenlerine şehitlerin aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni yapıldı.

Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan katıldı.

Törende, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar da hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesinin evini de ziyaret etti.

Düzce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da memleketi Düzce'deki mezarı başında anıldı.

Darbe girişiminin 8. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra, Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi. Burada okunan duanın ardından protokol üyeleri, şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz İstanbul Sakarya Düzce Terör Politika Güncel Haberler

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