15 Temmuz şehitleri İzmir'de dualarla anıldı

İZMİR - 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde, şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit aileleriyle de sohbet etti.

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir'de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleşen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Köşger anı defterini imzaladı.

"Onların fedakarlıkları sayesinde bugün özgür bir vatanda yaşıyoruz"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında şehitleri rahmetle andı. Vali Köşger, "Şehitliklerimiz, şanlı tarihimizin unutulmaz simgeleridir. Bu kutsal mekanlar, vatanseverlik, fedakarlık ve özgürlük aşkımızın en güzel ifadesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle burada bulunarak şehitlerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, tarihimizin her döneminde ülkemiz uğruna can veren binlerce kahraman olmuştur. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün özgür bir vatanda yaşıyoruz. Vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden bu eşsiz kahramanlar, bağımsızlığımızın sembolü haline gelmiştir. Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale'de olduğu gibi aynı ruhla, aynı azim ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain kalkışmada kutsallarını korumak için gözlerini kırpmadan ölüme koşan kahramanlarımız da inşallah şehitlik makamıyla onurlandırılacaktır. Şehitlerimizin aziz ruhlarına minnettarlığımızı ifade ederken onları asla unutmayacağımızı, kahramanlıklarını ve cesaretlerini her zaman hatırlayacağımızı vurgulamak istiyorum. Büyük Türk milleti olarak, şehitlerimize olan minnettarlığımızı sözlerle ifade etmek elbette yeterli değildir. Onların aziz hatıralarına sahip çıkarak, ülkemizin birliğini ve beraberliğini koruyacak, kardeşlik duygularımızı her zaman en üst seviyede tutacağız. Gözlerini kırpmadan vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize olsun: Sizler bizim için birer meşale oldunuz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi minnetle ve şükranla anıyorum" açıklamasında bulundu.