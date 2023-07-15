"15 Temmuz şehitleri" İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde anma etkinliği düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen programda, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, belediye meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Programda konuşan Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz'un demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günü olduğunu belirterek, darbe gecesi şehit olanlar için Allah'tan rahmet diledi. İmamoğlu, "15 Temmuz aslında 'Cumhuriyeti, demokrasiyi bombayla kurşunla yıkamazsınız' kavramının gerçekleştiği bir gündür. 'Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz' duygusunun yaşandığı bir gündür." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimine karşı o gece Türk milletinin sergilediği kararlı duruşun değerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı başta TBMM'de olmak üzere hep birlikte milletçe bir olduk ve kararlı durduk. Hepimiz demokrasinin, cumhuriyetin, milletin idaresinin ve hukukun yanında durduk. Bu çok önemli ve değerlidir ve çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır." diye konuştu.

Unutulmaması gereken bir tarih

Tevfik Göksu ise 15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir tarih olduğunu vurguladı.

Darbe girişiminde Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığına ne kadar sadık olduğunu gösterdiğini belirten Göksu, şöyle devam etti:

"Bu millet kendi içerisinde kendisine ihanet etmek isteyenlere bu çıplak ellerle tankların karşısında nasıl durulacağını göstererek çok anlamlı bir cevap vermiştir. Uluslararası güçlerin, küresel emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak bu coğrafyanın, bu toprakların ve bu ülkenin çocuklarının geleceğini karartmak isteyen her kim varsa 15 Temmuz şehitlerimize bakarak yeniden o saldırılarını, bu topraklar üzerine kin kusan kararlarını gözden geçirmeleri gerektiğini, zannediyorum 15 Temmuz'da öğrenmişlerdir."

Programın sonunda belediye binası önüne şehitler anısına karanfiller bırakıldı.