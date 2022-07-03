Son dakika! 15 Temmuz şehitleri için Vatan koşusu

15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Vatan Koşusu', çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Çengelköy Şehitler Çeşmesi önünden, 15 Temmuz Şehitler Makamına kadar yaklaşık 3 kilometre koşan sporcular, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını şehit çocuklarına teslim etti. Törende 251 şehit için Kuran-ı Kerim okundu.

15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Öncü Spor Kulübü'nün birlikte düzenlediği Vatan Koşusu'nun bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Koşuya katılacak sporcular, sabah saatlerinde Çengelköy Şehitler Çeşmesi önünde toplandı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdullah İnan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Fenerbahçe antrenörü İsmail Kartal ve 15 Temmuz gazileri katıldı. Saat 08.00 sıralarında ellerindeki Türk bayraklarıyla Çengelköy Şehitler Çeşmesi önünden, 15 Temmuz Şehitler Makamına kadar yaklaşık 3 kilometre koştu. Burada yapılan konuşmaların ardından koşucular, ellerindeki Türk Bayraklarını 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarına teslim etti. Koşu yapan profesyonel sporculara madalyaları takıldı. Daha sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 251 şehit için Kuran-ı Kerim okudu.

"ŞEHİTLER MAKAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK AYRI BİR GURUR"

"BU ETKİNLİK TOPRAKLARI BİZE VATAN KILAN TÜM ŞEHİTLERİMİZ İÇİN"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Öncelikle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. 15 Temmuz'da da aynı ruhla hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anarken aramızda olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bu etkinlik, tüm şehitlerimizi hatırladığımız yalnız 15 Temmuz değil, ifade ettiğim gibi bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi anmak adına yapılan bir etkinlik" diye konuştu.