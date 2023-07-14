15 Temmuz Şehitleri İçin Vakıf Camilerinde Mevlit Okutulacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yurt genelinde 84 vakıf camisinde şehitler için mevlit okutulacak. 2 bin 520 Kur'an kursu öğrencisi tarafından hatmi şerif, 251 Mevlidhan tarafından mevlidi şerif okunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yurt genelinde 84 vakıf camisinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt genelinde 81 il 84 camide demokrasi şehitlerinin ruhlarına hediye edilmek üzere bugün 2 bin 520 Kur'an kursu öğrencisi tarafından hatmi şerif, yarın 251 Mevlidhan tarafından mevlidi şerif okunacak.

Vakıflar Genel Müdür Sinan Aksu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine geçit vermeyen kahramanlarımızdan şehit düşen kardeşlerimizin ruhuna 81 ilimizde belirlenen 84 tarihi camimizde mevlidi şerif okutacağız. 251 demokrasi şehidimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutulacak camilerden bazıları şunlar:

Adana Ramazanoğlu Camisi, Ankara Zincirli Camisi, Antalya Muratpaşa Camisi, Balıkesir Yıldırım Camisi, Bitlis Ulu Cami, Bursa Orhan Camisi, Diyarbakır Ulu Cami, Edirne Üç Şerefeli Camisi, Erzurum Lalapaşa Camisi, Kahramanmaraş Mağralı Camisi, Hatay İskenderun Kaptanpaşa Camisi, İstanbul Fatih Camisi, Eminönü (Yeni) Camisi, Eyüpsultan Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, İzmir Hisar Camisi, Kastamonu Küpçiğez Camisi, Kayseri Cami-i Kebir, Konya Sultan Selim Camisi, Malatya Kernek Karagözlüler Camisi, Samsun Büyük Camisi, Sivas Ulu Camisi, Şanlıurfa Halil-Ür Rahman Camisi, Trabzon Ortahisar Gülbahar Hatun Camisi.