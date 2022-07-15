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15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında camilerde mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Hakkari'de Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cuma namazı kılındı, cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kurum müdürleri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Demokrasi Hakkari Muş Güncel Haberler

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