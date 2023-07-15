15 Temmuz Şehitleri İçin Ayasofya'da Hatim İndirildi

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında 252 şehit için Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu.

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında şehitler için Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunarak 252 hatim indirildi. <15 Temmuz darbe girişiminin 7. yılında 252 şehit için Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.