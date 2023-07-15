15 Temmuz darbe girişiminde 7. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 252 hatim indirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya Camii'nde hatim indirildi

İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişiminde 7. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 252 hatim indirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda 252 şehit için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, 252 şehit için 252 hatim indirildi. Hatim duasını İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş okudu. Ardından program son buldu.