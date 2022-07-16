15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi (2) ANKARA'DA EŞ ZAMANLI SELALAR15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, yurt genelinde olduğu gibi Ankara'daki tüm camilerde sela okundu. ANKARA'DA EŞ ZAMANLI SELALAR 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, yurt genelinde olduğu gibi Ankara'daki tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan Millet Camii başta olmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii ve Melike Hatun Camiinden saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.