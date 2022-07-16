15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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ANKARA'DA EŞ ZAMANLI SELALAR15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, yurt genelinde olduğu gibi Ankara'daki tüm camilerde sela okundu.
ANKARA'DA EŞ ZAMANLI SELALAR
15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde, yurt genelinde olduğu gibi Ankara'daki tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan Millet Camii başta olmak üzere Hacı Bayram-ı Veli Camii, Kocatepe Camii ve Melike Hatun Camiinden saatler 00.13'ü gösterdiğinde eş zamanlı sela sesleri yükseldi.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel