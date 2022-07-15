15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ EDİRNEKAPI'DAKİ KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dua edildi. Duanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.17 yaşında şehit olarak 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden olan Mahir Ayabak'ın mezarı başında dua edilmesinin ardından Vali Yerlikaya "Mahirimiz hayatının baharında devleti için, vatanı için, milleti için bayrağı için şahadete koştu. Aziz milletimiz unutmayacak, unutturmayacak" dedi. Muteber Ayabak ise "Anneler, evlat dünyaya getiriyoruz ki vatanına, namusuna, bayrağına ezanına sahip çıksın diye" şeklinde konuştu. Muteber Ayabak, haftanın üç günü oğlunun mezarı başında olduğunu belirterek "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın ama Allahım bu vatana hainlik yapanlara da kahr perişan etsin" dedi. 15 Temmuz'da köprüde şehit olan Yılmaz Ercan'ın annesi ise Nermin Ercan ise "Şehit annesi olmak bana bir gurur vesilesidir. Gururla taşırım bu unvanı. Vatanımız sağolun, bayrağımız dalgalansın" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel