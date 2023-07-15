15 Temmuz şehitleri Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı

Fransa, İrlanda ve Almanya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Fransa, İrlanda ve Almanya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen anma etkinliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Fransız basınının önde gelen gazetecileri, Türk STK temsilcileri, Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tören, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Büyükelçi Onaner, törende yaptığı konuşmada, "Bizim 15 Temmuz'dan sonra ilk günlerde haklı hayal kırıklıklarımız oldu. Müttefiklerimizden, müttefik ülkelerin resmi yetkililerinden gelen tepkilerin, Türkiye'ye destek mesajlarının gecikebildiğini gördük, bazen zayıf kaldığını gördük." ifadelerini kullandı.

Onaner, buna bağlı olarak bu ülkelerin toplumlarının Türkiye'de ne olduğunu o günlerde çok iyi anlayamadığını belirtti.

Darbe girişiminin ardından ilk günlerde dışişleri bakanlığının 200 kişinin bakanlıkla ilişkisini kestiğini dile getiren Onaner, "O kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantıları daha sonra yargı tarafından teyit edilmek şartıyla bakanlıkla ilişkilerini kesebildik, çünkü nesnel bir şekilde bakanlık sınavında sahtekarlık yapıp girdiklerini kanıtladık." diye konuştu.

Onaner, kimsenin Türkiye'nin kendi kurumlarına sızmış art niyetli, yasa dışı eylem yapan terör örgütü üyelerine karşı aldığı önlemleri eleştiremeyeceğini vurguladı.

İrlanda'da anma töreni, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik kançılaryasında düzenlenen anma programına, büyükelçilik personelinin yanı sıra Türk Hava Yolları (THY) Dublin Ofisi temsilcileri ve İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Olcay, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, törenin, canları pahasına vatan müdafaası yapmış kahramanları anmak üzere "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla yapıldığını bildirdi.

FETÖ tarafından planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu vurgulayan Olcay, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Olcay, FETÖ'yle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdüğüne değinerek, 15 Temmuz'da alçakça gerçekleştirilen hain kalkışma teşebbüsüne karşı koymanın, milli iradenin değerini ve Türk milletinin hiçbir hal ve şart altında bu iradeyi hainlere teslim etmeyeceğinin destansı teyidi niteliği taşıdığını belirtti.

Almanya

Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğunca düzenlenen programa, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, darbe girişiminin milli iradeye karşı başlatılan bir ayaklanmanın son teşebbüsü olduğunu vurgulayarak, "Bu tehdidin bertaraf edilmesindeki en büyük pay devletini ve demokratik kazanımlarını kaybetmemek için hayatını ortaya koyan Türk halkına ait." dedi.

Büyükelçi Şen, darbe teşebbüsünün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve aziz Türk milleti ile kahraman güvenlik güçleri sayesinde engellendiğini kaydetti.

Türk halkının TBMM'yi bombalayan üniformalı teröristlere karşı vatanlarını koruduğuna dikkati çeken Şen, "15 Temmuz gecesi canları pahasına vatan müdafaası yapan kahraman güçlerimiz bir destan yazmıştır. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum. Gazilerimizi yürekten selamlıyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Şen, yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, "Dışişlerinin en öncelikli gündem maddelerinden birisi de FETÖ'yle mücadeledir. Muhataplarımıza FETÖ'nün kendileri için de güvenlik tehdidi olduğunu belirtiyoruz. FETÖ'nün suç örgütü ve istihbarat gibi çalıştıklarını somut örneklerle muhataplarımıza anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni nesil terör örgütü olan FETÖ'nün karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunun uluslararası platformlarda da artık anlaşılmaya başladığını aktaran Şen, "FETÖ'nün küresel ağında gözle görülür bozulma mevcuttur." ifadesini kullandı.

Şen, ayrıca FETÖ'yle mücadelede verdikleri destek için Almanya'daki Türk toplumuna teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşması ve İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu video izletildi.

Davetliler etkinliğin ardından 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinlik kapsamında Berlin Başkonsolosluğunca bir de bisiklet turu düzenlendi.