15 Temmuz şehitleri anısına Karadeniz'de kulaç attılar

15 Temmuz şehitleri anısına Karadeniz'de kulaç attılar
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Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 kilometre yüzdü.

Rize Limanı'nda bir araya gelen, aralarında 67 yaşındaki eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da bulunduğu grup, 15 Temmuz Yüzme Etkinliği'ne katıldı.

Limandan denize açılan grup, yağış ve dalgaya rağmen yaklaşık 4 kilometre yüzerek İslampaşa Mahallesi'nden sahile çıktı. Etkinliği 1 saat 5 dakikayla, 49 yaşındaki Emin Kanbur en kısa sürede tamamladı.

Programı organize eden Halil Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Bakırcı, "Bu ülkeyi, bu vatanı bize vatan yapan şehitlerdir. Bunun bizden sonra da devam etmesini arzu ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki sürekli hale gelir. Rize'de bir farkındalık olmuş olur." diye konuştu.

Emin Kanbur ise yüzerken zorlanmadığını belirterek, "Havanın yağmurlu olması avantajdı. Sadece yüzerken denizden Rize'yi seyredemedik. Güzel bir parkurdu. Etkinliğin ulusal boyutta olması lazım. İnşallah geleneksel hale gelir." dedi.

Cihan Topçu da "Çok keyifliydi ama zordu. Dalgalar ve rüzgar da engeldi ama çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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