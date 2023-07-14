15 Temmuz Şehitleri Anıldı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve görevli Cumhuriyet Savcıları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ve 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek darbe şehitlerini andı.