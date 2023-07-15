15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Ziyaretlerin gün boyu, yoğunluğunu arttırarak devam etmesi bekleniyor.