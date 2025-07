15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gece saatlerinde de ziyaretler sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 9 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyası ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği "15 Temmuz Şehitler Makamı" ve "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ne ziyaretler gece saatlerinde de devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ziyaretçilerini ağırladı.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı anıt ve müzede, gece saatlerinde de ziyaretler sürdü.

Vatandaşlar, içinde şehitlerin adının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşya ile darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, sergilenen eşyaları inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçi İbrahim Emir Kurt, 15 Temmuz'un 9. yılı kapsamındaki etkinlikleri izlemek ve yerinde tanıklık etmek için Antalya'dan geldiğini söyledi.

Kurt, 15 Temmuz gecesine yerinde tanıklık etmenin heyecanını ve hüznünü bir arada yaşadığını belirterek, "Allah devletimizi, milletimizi korusun ve zarar vermesin. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İlk defa buraya geliyorum, hem üzüldüm, hem heyecanlandım ve gerçekten vatan duygusunu yaşadım." diye konuştu.

Merve Akbaş da 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de olduğunu, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın da o geceyi hatırlamak için çok kıymetli bir yer olduğunu aktardı.

Akbaş, 15 Temmuz'un her yıl dönümünde aksatmadan burayı ziyaret ettiğine değinerek, şunları söyledi:

"Vatan, millet sevgim beni buraya getiriyor. Milletimizin direnişini ve şehitlerimizin fedakarlığını yüreğimizde hissederek buradayız. Burada gösterilen filmlerde de anladım ki fazlası var, eksiği yok. Her şeyi burada tekrar hissettik. Ben vatanperver, bayrağını ve milletini seven biri olarak buradayım herkes gibi. Her yıl dönümünde de buraya gelmeye özen gösteriyorum. Çünkü bu duyguyu ve ruhu tazelememiz gerekiyor."

Etkinlik alanındaki programlar, 15 Temmuz temalı filmlerin gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle devam etti.