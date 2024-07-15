15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı'na Yoğun Ziyaretçi Akını

FETÖ'nün 8 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyaları ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"na gelen çok sayıda ziyaretçi yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı ziyaretinin ardından vatandaşlara yaptığı hitabın sona ermesiyle yoğunluk yaşandı.

İçinde 252 şehidin adının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar burada dualar okudu, alanda, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan servi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

Darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşyalar ile darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

Burada çeşitli etkinlikleri takip edenler, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin belgesel izledi.

15 Temmuz darbe girişiminde kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz'da gazi olma şerefi onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Civan, o gün çok büyük mücadele verildiğini belirterek, "Biz de Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim sağ elimden de yaralandım. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin." dedi.

"Şehit evladı olmak bambaşka bir duygu"

15 Temmuz'da Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder de "8. seneyi devresindeyiz. Unutmuyoruz o geceyi ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabb'im bir kez daha yaşattırmasın kimseye. Şehit evladı olmak bambaşka güzel bir duygu ama biz bu vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRT Harbiye Binası'nın önünde şehit olan Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz da 15 Temmuz gecesinde sabahlara kadar büyük mücadele verildiğini, büyük bir bedel ödendiğini ve ülke olarak sapasağlam ayakta kaldıklarını söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimini dün gibi hatırlıyorum. Şehidimizi dün kaybetmişiz gibi. İçimizdeki o ateş hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek de. Güzel tarafı vatan için büyük bir bedel ödedik, 4 kardeş olarak sokağa çıktık, 4 kardeşimiz de keşke şehit olabilseydik ama en küçüğümüze nasip oldu."