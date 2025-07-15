15 Temmuz Şehitler Makamı ile Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ve "15 Temmuz Şehitler Makamı"nı birçok vatandaş ziyaret etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Üsküdar'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki mekana sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler şehitler için dua etti.

Ziyaretçiler, darbe girişimini engellemek için mücadele eden vatandaşlardan kalan eşyaların sergilendiği, birçok bölümden oluşan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi.

Burada yapılan etkinlikleri takip eden vatandaşlar 15 Temmuz'a ilişkin belgeseli izledi.

"15 Temmuz gecesi ruhu başka bir ruhtu"

Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde vücuduna 5 mermi isabet eden Abdullah Ergül, basın mensuplarına o gece yaşadıklarını anlattı.

Babasının "Gün namus günüdür. Gün vatana olan borcumuzu ödeme günüdür." diyerek tüm çocuklarını meydanlara gönderdiğini, kendisinin de o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde mücadele ettiğini aktaran Ergül, o gece birçok yaralıyı taşıdığını söyledi.

Ergül, o gece insanoğlunun korku perdesinin ortada kaldırıldığına şahit olduğuna dikkati çekerek, "Allah, öyle bir geceyi bir daha bu aziz millete göstermesin. Ben, bir kardeşimizi kurtarmak isterken peş peşe vuruldum. Kardeşimizi kurtarmama izin vermediler. Gencecik çocuk kucağımda şehit oldu. Onun da anası ve babası vardı. Ne günahı vardı? Bu milletin vergileriyle alınan silahlar, mermiler o gece bu aziz millete dönmüştü. Ama çıplak elleriyle bu millet onları teslim aldı, onlara geçit vermedi." diye konuştu.

"Burayı bir nevi 'Okçular Tepesi' gibi gördük"

Ziyaretçilerden Kadir Kuru, darbe girişimine ilişkin haberler üzerine ailesi ve arkadaşlarıyla istişare edip, sokağa çıktıklarını anlattı.

Babasıyla birlikte köprüye geldiklerini aktaran Kuru, "Saat 23.00 sularında buraya geldiğimiz zaman mahşeri kalabalık vardı. Çok şükür milletimiz buraya zamanında gelmiş, bırakmamışlar. O gece saat 23.30'da vuruldum ama hastaneye gitmedik, direndik, biraz dişimizi sıktık. O acıya katlanmak zorunda kaldık çünkü bırakamazdık. Burayı bir nevi 'Okçular Tepesi' gibi gördük." ifadelerini kullandı.

Ellerinde bayraklarla silahsız şekilde vatanlarını savunduklarının altını çizen Kuru, darbecilerin buna halka kurşun sıkarak yanıt verdiğini kaydetti.

Kuru, "Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Makamı'na geldiğinde hüzünleniyoruz. O gece yaşadığımız durumlar aklımıza geliyor." dedi.

Şehitler Makamı'nı ziyaret eden Savaş Kum ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla herkesin sokağa çıktığını, köprüde tankların insanları vurduğunu söyledi.

Kum, Şehitler Makamı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, amcası olarak 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Acar'ın da bilinç kazanması ve 15 Temmuz'da yapılan kahramanlıkları anlaması için yanında getirdiğini de sözlerine ekledi.

Mehmet Acar ise 15 Temmuz gecesi Türk milletince yapılan fedakarlıkları ziyaret sayesinde daha yakından anlama fırsatına eriştiğini kaydetti.

Öte yandan çok sayıda basın mensubu kendilerine ayrılan alanda canlı yayın yaparak, ziyaretleri haberleştirdi.