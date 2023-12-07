Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler köprüsü sise gömüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

-15 Temmuz Şehitler köprüsü sise gömüldü İstanbul'da sis etkiliyor oluyor İstanbul Anadolu Yakası ve Boğazda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.

- 15 Temmuz Şehitler köprüsü sise gömüldü

İstanbul'da sis etkiliyor oluyor

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası ve Boğazda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi.

İstanbul'da gece saatlerinden sabaha dek etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik oranı yüzde 71'e çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı sise gömüldü. Köprü, Nakkaştepe Millet Bahçesinden görüntülendi.

Sağanak yağmur etkisini arttırdı

Gece saatlerinde yoğun olan sis ile birlikte sağanak yağmur etkisini artırdı. Oluşan sis ve sağanak yağmur ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyene ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Yakası 15 Temmuz İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! Başakşehir - Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi (KAR TATİLİ)? 8 Aralık CUMA MEB okullar tatil mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title