Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

İstanbul Boğazında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ortaköy İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title