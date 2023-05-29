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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Posterinin Asılması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan bir grup vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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