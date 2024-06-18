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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs ile bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ankara istikametine seyreden 34 HAZ 809 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 34 GLK 114 plakalı metrobüs ile bariyer arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İETT ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

Kazaya karşan metrobüsteki yolcular ise köprü üzerinde araçtan inip başka bir metrobüse binerek yolculuklarına devam etti.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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