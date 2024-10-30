15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerine giydiği kostümle koşan zanlı yakalandı

Üzerine giydiği kostümle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde koşan zanlı ile bu anları kaydeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin üzerine giydiği kostümle koştuğu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerde yer alan kişinin E.C.E, videoyu çekenin ise S.K. olduğunu belirledi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren zanlıları yakalayan polis, S.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak" ve "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddelerinden 1380 lira, E.C.E'ye de "yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri" maddesinden 690 lira para cezası uyguladı.

E.C.E. ve S.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan da adli işlem başlatıldı.