15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yolda bir aracın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü E.A, ekiplerce gözaltına alındı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel