15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay - Haberler

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçta bulunan arkadaşı ile tartışan kadın kapıyı açarak atlamak istedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan arkadaşı ile tartışan bir kadın kapıyı açarak araçtan atlamak istedi. Araç içerisinde bulunanları kadını ikna etmeye çalışması ve yaşananlar başka bir otomobil de bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arkadan ilerleyen araçların selektör ve korna yaparak tehlikeli anlar yaşadığı da görüldü.

(Batuhan Toprak/ İHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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