15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Silah Çekme Olayı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tartışan iki sürücüden birinin silah çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri silah çekti. Diğer sürücülerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tartışan iki sürücüden birinin silah çektiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen iki sürücü, Beşiktaş çıkışında tartışmaya başladı. Daha sonra araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri silah çekti. Araya giren diğer sürücüler tarafları güçlükle ayırdı.

Yaşanan olay anı ise trafikte seyir halindeki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, diğer sürücülerin kavga eden tarafları ayırmaya ve elinde silah olan kişiyi uzaklaştırmaya çalışması yer aldı.