15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Seçim Kutlaması

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplandı ve meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı. Ortaköy sahilinden atılan havai fişeklerin görüntüsü ise kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'inci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar sokaklara akın etti. Konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçenler meşale yakarak kutlama yaptı. Ortaköy sahilinden, havai fişeklerin atıldığı anların görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından sokaklara dökülen Cumhur İttifakı seçmenleri konvoy halinde seçim zaferini kutlamaya başladı. Konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçenler, meşaleler yakarak seçim zaferini kutladı. Ortaköy sahilinden atılan havai fişeklerin görüntüsü ise kameralara yansıdı.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023